Już we wtorek, 2 października, FC Kopenhaga podejmie Bayern Monachium. Czy Duńczykom uda się pokonać niemieckiego giganta?

Bayern jest zdecydowanym faworytem tego spotkania. Bawarczycy zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 14 punktów, ale do prowadzącego Bayeru Leverkusen tracą tylko dwa punkty. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów pokonali Manchester United 4:3 po bardzo emocjonującym spotkaniu.

Drużyna z Kopenhagi rywalizowała w Turcji z tamtejszym Galatasaray SK. Do 86. minuty Duńczycy prowadzili 2:0 i nic nie wskazywało na to, że w tym spotkaniu jeszcze coś się wydarzy. Jednak już chwilę później po strzałach Boey'a i Tete był remis. Duńczycy stracili koncentrację i przez to wypuścili zwycięstwo z rąk.

W następnej kolejce Bayern zmierzy się z Galatasaray, a FC Kopenhaga z Manchesterem United.

Karolina Potrykus, Polsat Sport