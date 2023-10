Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis. Mistrz Niemiec miał lepszy procent posiadania piłki, ale nie przełożyło się to na sytuacje podbramkowe. Mimo kilku strzałów, żadna z ekip nie zbliżyła się do wyjścia na prowadzenie.

Drugą odsłonę gry lepiej rozpoczęli gospodarze. Znalazło to swój efekt bramkowy w 56. minucie spotkania. FC Kopenhaga wyprowadziła szybką akcję. Lukas Lerager zgarnął odbitą przez obrońcę Bayernu piłkę i strzałem z woleja pokonał Svena Ulreicha.

Po stracie gola "Die Roten" ruszyli do ataku. Do wyrównania doprowadzili w 67. minucie. Indywidualną akcją popisał się Jamal Musiala. Reprezentant Niemiec wypracował sobie pozycję do strzału na wysokości linii pola karnego i uderzył precyzyjnie przy słupku bramki Grabary.

Bayern był o krok od wyjścia na prowadzenie w 72. minucie. Strzelał Leroy Sane, ale na posterunku był polski bramkarz FC Kopenhaga. Kilkadziesiąt sekund później dobrą okazję stworzyli sobie piłkarze mistrza Danii. Uderzenie Mohameda Elyounoussiego minęło jednak słupek bramki Ulreicha.

Podopieczni Thomasa Tuchela dopięli swego w 83. minucie gry. Thomas Mueller zagrał do wprowadzonego z ławki Mathysa Tela, który wykończył szybki atak swojego zespołu. Sędzia jeszcze sprawdzał, czy w tej sytuacji nie było spalonego, ale ostatecznie uznał, że bramka została zdobyta prawidłowo. W końcówce meczu ponownie zaatakowali gospodarze. W doliczonym czasie gry przy strzale głową jednego z graczy Kopenhagi kapitalną interwencją popisał się Ulreich. Ostatecznie rezultat meczu już się nie zmienił. Bayern nie bez problemów dopisał do swojego dorobku drugie zwycięstwo w grupie A Ligi Mistrzów. FC Kopenhaga po dwóch meczach ma na koncie jeden punkt.

FC Kopenhaga - Bayern Monachiun 1:2 (0:0)

Bramki: Lerager 56 - Musiala 67, Tel 85

mtu, Polsat Sport