RC Lens to obecni wicemistrzowie Francji. W tym sezonie nie idzie im jednak najlepiej - zajmują dopiero 15. miejsce w Ligue 1. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów spisali się całkiem dobrze, zremisowali bowiem na wyjeździe z Sevillą 1:1. Bramkę dla Francuzów w 24. minucie zdobył Angelo Fulgini.

To jednak nie gospodarze będą w tym spotkaniu faworytami. Kanonierzy w pierwszej kolejce rozbili PSV Eindhoven 4:0 na własnym boisku. Od początku nie dali rywalom szans, a pierwszego gola strzelili już w 8. minucie. Kibice kibicujący na Emirates w lidze mają powody do zadowolenia - ich zespół zajmuje trzecie miejsce w lidze i traci do prowadzącego Manchesteru City tylko jeden punkt.

W następnych spotkaniach piłkarze Lens zagrają z PSV Eindhoven, a Arsenal - z Sevillą.

Karolina Potrykus, Polsat Sport