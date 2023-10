Ostatnio przegrały 0:25, teraz ich postawę skomentował Bartosz Kurek! "Zasługują na każdy medal"

Do niecodziennej sytuacji doszło ostatnio podczas XIX Igrzysk Azjatyckich rozgrywanych w Hangzhou. W turnieju siatkarek naprzeciwko siebie stanęły reprezentacje Afganistanu i Japonii. Zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni nie dały przeciwnikom żadnych szans. Afganki przegrały mecz, a w drugim secie nie były w stanie zdobyć ani jednego punktu.

Jak się jednak okazuje, sytuacja siatkarek z Afganistanu jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Post na ten temat w swoich mediach społecznościowych postanowił opublikować znany dziennikarz Łukasz Bok.

"Reprezentacja Afganistanu składa się z kobiet, które zdołały uciec ze swojego kraju. Po przejęciu władzy przez talibów prawa kobiet zostały tam rozdeptane, praktycznie nie istnieją. Nie ma mowy o trenowaniu. Za uprawianie sportu grozi surowa kara. Ich występ w Hangzhou to symbol, znak, przesłanie iskierki nadziei dla kobiet żyjących w Afganistanie. Nadziei, że być może wkrótce i one będą mogły podążać za swoimi marzeniami" - można przeczytać.

Do informacji podanych przez dziennikarza odniósł się siatkarski reprezentant Polski - Bartosz Kurek. Mistrz świata zabrał głos w sprawie sytuacji Afganek za pośrednictwem swojego konta na Instagramie.

"Duży szacunek. Niektórzy ludzie stawiają wszystko na szali, by żyć normalnie, robić to, co kochają i szerzyć nadzieję. Zasługują na każdy medal" - napisał siatkarz.

AA, Polsat Sport