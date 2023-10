Mateusz Gamrot (23-2-1NC, 8 KO, 5 Sub) opublikował na swoim Instastories tajemniczy wpis, który sugeruje, że niebawem możemy spodziewać się ważnego ogłoszenia z jego udziałem. Przypomnijmy, że "Gamer" uchodzi za głównego kandydata do miana zawodnika rezerwowego w mistrzowskiej walce na UFC 294.

"Uwierz w siłę swoich myśli. Niemożliwe nie istnieje tylko, gdy stanie się rzeczywistością" - napisał najlepszy polski zawodnik kategorii lekkiej. Wpis wywołał różne spekulacje. Możliwe, że Gamrot otrzymał potwierdzenie, że będzie zawodnikiem rezerwowym w main evencie zbliżającego się wielkimi krokami UFC 294 w Abu Zabi, w którym rękawice mają skrzyżować Islam Makhachev (24-1, 4 KO, 11 Sub) i Charles Oliveira (34-9-1NC, 10 KO, 21 Sub).

Kilka dni temu "Gamer" był gościem magazynu "Koloseum". W programie został zapytany o to, czy ewentualnie będzie gotowy, by zastąpić w razie niedyspozycji któregoś z bohaterów walki wieczoru.

- Nie znam tego horyzontu czy ram czasowych, ale wydaje mi się, że to się wyjaśni w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że UFC nie będzie chciało czekać. To jest gorący temat, rozwiąże się to na dniach - mówił.

Przypomnijmy, że już za niespełna trzy tygodnie UFC ponownie zawita do Abu Zabi. Podobnie jak przed rokiem w walce wieczoru dojdzie do starcia, którego stawką będzie tytuł mistrzowski w kategorii lekkiej. Mistrz Makhachev zmierzy się z pretendentem Oliveirą. Obaj zawodnicy po raz pierwszy stanęli naprzeciwko siebie w październiku zeszłego roku. Wówczas przez poddanie w drugiej rundzie wygrał Dagestańczyk.

Jeżeli Gamrot faktycznie zostałby rezerwowym w ich starciu, musiałby wypełnić limit wagowy i być w gotowości, by zastąpić któregoś z zawodników. W ten sposób mógłby również zyskać w oczach matchmakerów UFC, co ewentualnie pozwoliłoby mu w przyszłości toczyć większe i bardziej medialne pojedynki.

Od ostatniej walki "Gamera" minęły niewiele ponad dwa tygodnie. Na UFC Vegas 79 Polak pokonał przez TKO w drugiej rundzie Rafaela Fizieva. "Ataman" nie był w stanie kontynuować walki ze względu na kontuzję kolana. Po tej wygranej zawodnik z Kudowy-Zdroju awansował na szóste miejsce w rankingu kategorii lekkiej UFC.

mtu, Polsat Sport