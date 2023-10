Wymagająca przeprawa Polaków z Kanadyjczykami. "Trudno jest utrzymać najwyższą dyspozycję"

Kwalifikacje olimpijskie to ostatni akord tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Polacy czują już kumulujące się zmęczenie, ale muszą jeszcze wykrzesać z siebie nieco energii na finiszu. Stawka jest bowiem niezwykle wysoka: bilet do Paryża.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze walczą o igrzyska! Tabela turnieju kwalifikacyjnego w Xi'an

W dwóch pierwszych meczach turnieju w Xi'an podopieczni Nikoli Grbicia pokonali 3:2 Belgów i 3:0 Bułgarów. Bardzo trudne warunki postawili im natomiast w trzeciej kolejce Kanadyjczycy. - Każdy mecz jest bardzo trudny. Widać po wszystkich turniejach - i w Brazylii, i w Japonii, i tutaj - że często faworyci nie grają tak, jak przyzwyczaili do tego kibiców. Trudno jest utrzymać najwyższą dyspozycję przez piąty czy szósty miesiąc z rzędu - powiedział Paweł Zatorski w rozmowie z Polsatem Sport.

Libero polskiej kadry docenił też klasę rywala. - To jest zespół grający bardzo dobrze. Na dodatek przygotowywali się typowo pod ten turniej. Poprzedzili go normalnym okresem treningowym, który trwał kilka tygodni. Widać to po nich, prezentują naprawdę dobrą siatkówkę - dodał siatkarz.

W środę Polacy zagrają z Meksykiem. Początek meczu o 10:00 polskiego czasu.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JŻ, Polsat Sport