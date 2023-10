Przypomnijmy, że kapitan reprezentacji Polski musiał opuścić plac gry w 34. minucie spotkania. Była to konsekwencja wślizgu, którym kilka minut wcześniej zaatakował go David Carmo. Zdaniem Hajty, kontuzja może być poważna.

- Trafił w nogę postawną, która nie ma możliwości cofnięcia się. Może to być stłuczenie, ale może to też być coś groźnego. To nie jest taka kontuzja, że nie możesz z nią iść, jak jesteś rozgrzany. To wszystko okaże się rano, kiedy mięśnie nie będą rozgrzane - tłumaczył.

Ekspert Polsatu Sport opowiedział o swoich przejściach z podobnym urazem. Jego zdaniem powrót do gry może w takim przypadku potrwać 6-8 tygodni. Taki czarny scenariusz wykluczyłby Lewandowskiego z październikowych meczów eliminacji Euro 2024.

- Na drugi dzień strasznie napuchnęła mi noga i nie mogłem jej włożyć do buta. Przy takiej kontuzji potrzebujesz 6-8 tygodni, żeby to się zrosło - mówił.

Cała wypowiedź w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport