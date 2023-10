Trafienie do jednej grupy z Manchesterem City i RB Lipsk nie jest łatwe dla żadnej drużyny. W tym sezonie spotkało to YB Berno i Crvenę zvezdę. Po pierwszej kolejce obie ekipy mają po zero punktów.

Szwajcarzy przegrali 1:3 z Niemcami, a Serbowie - takim samym wynikiem z angielskim obrońcą tytułu. Teraz jedni i drudzy są dodatkowo zmotywowani, aby dopisać do swojego dorobku pierwsze punkty. Ich bezpośrednie starcie zapowiada się więc emocjonująco.

Zespoły z Berna i Belgradu spotkały się po raz ostatni w 2019 roku. Był to dwumecz w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. W Szwajcarii było 2:2, w Serbii 1:1 i ostatecznie to Crvena zvezda awansowała dalej.

Relacja i wynik na żywo meczu Crvena zvezda - YB Berno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

JŻ, Polsat Sport