Piotr Zieliński po meczu z Realem: Zapłaciliśmy za błędy

Marcin Lepa: Przegrany mecz pełen zwrotów, także pełen błędów w grze defensywnej, w zachowaniu przy straconych golach.

Piotr Zieliński: Takich błędów nie można popełniać w starciu z tak wybitną drużyną. Zapłaciliśmy za to i głównie przez to nie zdobyliśmy punktów.

W drugiej połowie poczułeś luz? Poczułeś spokój? Bo to była doskonała połowa.

Myślę, że jako drużyna zagraliśmy lepiej. Graliśmy to, co potrafimy i przez 15-20 minut Real nie wiedział o co chodzi. Mieliśmy przewagę, ale zabrakło jeszcze jednej bramki, która dałaby nam prowadzenie. Później straciliśmy gola na 2:3 i ciężko było cokolwiek zrobić.

Co zmieniło się w grze Napoli? Widać, że te automatyzmy, które w zeszłym sezonie funkcjonowały, trochę zwolniły i się nie zazębiają.

Myślę, że druga połowa na pewno była już na naszym najlepszym poziomie. W pierwszej było może strach, że gramy z Realem Madryt? Później strzeliliśmy gola, ale popełniliśmy błędy. Zagraliśmy jednak dobry mecz i powinniśmy tu przynajmniej zremisować.

Cała rozmowa Marcina Lepy z Piotrem Zielińskim w materiale wideo: