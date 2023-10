Estońska gwiazda wraca do ekipy Hyundaia

Rajdowy mistrz świata w 2019 roku Estończyk Ott Tanak od sezonu 2024 wraca do zespołu Hyundaia. W 2023 jest kierowcą teamu Ford M-Sport, z którym jedenaście lat temu rozpoczynał karierę w mistrzostwach świata. W nowym sezonie będzie partnerem Belga Thierry'ego Nauville'a.

Tanak wraca do koreańskiego teamu po rocznej przerwie. Estoński kierowca po raz pierwszy dołączył do Hyundaia w 2020 roku, po tym, gdy niespodziewanie rozstał się z Toyotą, w barwach której zdobył tytuł mistrzowski.

Jednak trzy lata spędzone w ekipie z Alzenau nie dały ponownego sukcesu. Zaliczył m.in. groźny wypadek w rajdzie Monte Carlo. Później często z powodu awarii nie dojeżdżał do mety, nigdy nie włączył się do walki o tytuł.

Rozczarowany sytuacją pod koniec 2022 zdecydował się odejść z Hyundaia i wrócić do M-Sportu. Jednak sezon 2023 też nie jest najlepszy w jego wykonaniu, wygrał rajdy Szwecji i Chile, ale szans na tytuł nie ma najmniejszych. W klasyfikacji MŚ jest czwarty z dorobkiem 146 pkt, do trzeciego Neuville'a traci 9 pkt. I to zapewne z nim będzie walczył o trzecią lokatę w klasyfikacji końcowej.

"Jestem podekscytowany, ponownie dołączając do Hyundai Motorsport w sezonie 2024. Nasze drogi rozeszły się równo rok temu, w tym czasie zespół pracował bardzo mocno nad technicznymi aspektami i strukturą. Mamy teraz wyraźną wizję i cel na najbliższą przyszłość, co przekonało mnie do powrotu" - powiedział Tanak.

KN, PAP