Nie da się ukryć, że faworytką tego spotkania jest Sabalenka. Liderka rankingu WTA rozgrywa sezon życia - zwyciężyła w tegorocznym Australian Open, w decydującym meczu US Open uległa Coco Gauff, a we French Open i Wimbledonie odpadła w półfinale. W Chinach Białorusinka wyeliminowała do tej pory Sofię Kenin i Katie Boulter.

Jasmine Paolini nie miała łatwej drogi do 1/8 turnieju. W pierwszej rundzie mierzyła się z Beatriz Haddad Maią (3:6, 6:4, 6:4), na w drugiej pokonała reprezentantkę gospodarzy Yue Yuan (2:6, 6:3, 6:4). Włoszka zajmuje obecnie 36. miejsce w światowym rankingu.

Relacja na żywo z meczu Sabalenka - Paolini na Polsatsport.pl. Początek o godz. 13:30.

Karolina Potrykus, Polsat Sport