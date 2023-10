Kudermietowa pokonała ostatnio Igę Świątek w ćwierćfinale WTA 500 w Tokio i ostatecznie zwyciężyła w całym turnieju, w finale wygrywając z Jessicą Pegulą 2:0 (7:5, 6:1). Rozpędzona Rosjanka poradziła sobie także w drugiej rundzie zawodów w Pekinie - tam okazała się lepsza od Łesi Curenko.

Gauff rozgrywa z kolei najlepszy sezon w życiu. 19-letnia Amerykanka zwyciężyła US Open we wrześniu tego roku i zajmuje obecnie trzecie miejsce w rankingu WTA. W 1/16 finału w Pekinie męczyła się z Petrą Martić, jednak po bardzo zaciętym meczu (7:5, 5:7, 7:6) to właśnie ona awansowała do następnej rundy.

Relacja na żywo z meczu Kudermietowa - Gauff na Polsatsport.pl. Początek o godz. 8:30.

Karolina Potrykus, Polsat Sport