Kolejny wyczyn ekipy Grbicia. Polska w elitarnym gronie

Już tylko trzy mecze pozostały reprezentacji Polski siatkarzy do zakończenia turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwoni po czterech rozegranych spotkaniach mogą poszczycić się mianem drużyny niepokonanej.

Dzięki temu wicemistrzowie świata oraz mistrzowie Europy znaleźli się w elitarnym gronie czterech drużyn, które nie zasmakowały goryczy porażki podczas trwających turniejów o olimpijską przepustkę. Tymi zespołami oprócz Polski są Niemcy, Słoweńcy oraz Amerykanie.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza postawa naszych zachodnich sąsiadów, którzy w swojej grupie kwalifikacyjnej pokonali już takie potęgi jak Brazylia i Włochy. Do tego podopieczni Michała Winiarskiego uporali się z Iranem oraz Kubą i znaleźli się na "autostradzie" do Paryża. Niemcom bowiem pozostały już tylko mecze ze znaczniej niżej notowanymi ekipami - Czechami, Ukrainą oraz Katarem.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze blisko awansu na igrzyska! Tabela turnieju kwalifikacyjnego w Xi'an

Z grona niepokonanych drużyn na pewno wypadnie ktoś z dwójki Słowenia - Stany Zjednoczone, a to dlatego, że obie reprezentacje znajdują się w tej samej grupie zespołów walczących o igrzyska. Do bezpośredniej potyczki dojdzie już w piątek. Bez względu na wynik tego spotkania, siatkarze jednego i drugiego teamu są faworytami do awansu, chociaż przegrany będzie czuł oddech Serbii lub Japonii (obie nacje również zagrają ze sobą w piątek).

Na końcu mamy Polaków, którzy znaleźli się w grupie C kwalifikacji olimpijskich. Zdaniem wielu ekspertów, podopieczni Nikoli Grbicia rywalizują z teoretycznie najsłabszymi drużynami z czołówki, ale konfrontacje z Kanadą czy Belgią - wygrane dopiero po tie-breakach, wyraźnie sugerują, że w tego typu turniejach nie można nikogo lekceważyć. Intensywność gry w połączeniu z trudami całego sezonu reprezentacyjnego sprawia, że nawet potencjalny outsider może sprawić niespodziankę.

Tym bardziej należy docenić postawę Polaków, którzy po triumfie w Lidze Narodów oraz EuroVolley nie zwalniają tempa i dotychczas pokonali, oprócz wspomnianych Kanadyjczyków i Belgów, Meksyk oraz Bułgarię. Biało-czerwoni już w piątek zmierzą się w arcyważnym starciu z Argentyną, która jak dotąd odniosła trzy zwycięstwa i poniosła jedną porażkę. Do końca turnieju nasi zawodnicy zagrają ponadto z Holandią oraz Chinami.

Awans na igrzyska wywalczą dwie najlepsze reprezentacje ze wszystkich trzech grup kwalifikacyjnych. Już niebawem przekonamy się, kogo spotka to wyróżnienie i w jakim stylu tego dokona.

WYNIKI I TABELE KWALIFIKACJI OLIMPIJSKICH SIATKARZY