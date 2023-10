Robert Lewandowski doznał kontuzji w środowym meczu Barcelony z FC Porto. Uraz Polaka okazał się na tyle poważny, że nie wystąpi on w najbliższych spotkaniach reprezentacji Polski. Cezary Kowalski wskazał, kto może zastąpić go w roli kapitana kadry.

W najbliższym czasie piłkarską reprezentację Polski czekają dwa spotkania w eliminacjach Euro 2024: 12 października z Wyspami Owczymi i 15 października z Mołdawią. Wiadomo już, że Lewandowski nie wystąpi w żadnym z nich. Zaskakująco dla wielu, Kowalski starał się szukać pozytywów w jego nieobecności.

- Każda kontuzja naszego reprezentanta, zwłaszcza takiego, to jest nieszczęście i należy współczuć oraz trzymać kciuki za Roberta. Z drugiej strony jest to okazja, by mogło wykluć się coś nowego, pozytywnego. Zobaczymy, jak kadra radzi sobie bez Roberta Lewandowskiego. To szansa dla innych i oni muszą ją wykorzystać - stwierdził Kowalski.

Dziennikarz wypowiedział się też na temat ostatniej nagonki medialnej na kapitana Polaków.

- Zobaczymy, jak kadra radzi sobie bez Roberta. Nie chodzi tylko o mecz z Wyspami Owczymi, ale o całą aurę wokół niego. To wszystko, co się działo w ostatnim czasie, nie było dobre. Jego wywiady, to, w jaki sposób media się nim interesowały i, nie ukrywajmy, jego forma nie były najlepsze. Myślę, że to taki pozytywny oddech - zauważył.

Kowalski spróbował także poszukać rozwiązań taktycznych na najbliższe spotkania. Według niego trzeba postawić wszystko na jedną kartę i dać szansę młodym piłkarzom.

- Szczerze mówiąc postawiłbym na młodzież. Dałbym szansę zawodnikom, którzy wcześniej nie grali, nawet takim nieobytym, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Wiadomo, że sytuacja jest trudna, ale z drugiej strony to są Wyspy Owcze – drużyna z nizin i nasza reprezentacja powinna sobie poradzić. Ryzyko takiego zagrania jest niewielkie, a do zyskania jest mnóstwo - analizował Kowalski.

Na koniec wskazał, kto jego zdaniem byłby odpowiednią osobą do przejęcia obowiązków Lewandowskiego.

- Czasami trzeba wypróbować kogoś innego w roli kapitana. Nie jestem za tym, żeby Robertowi odbierać opaskę, ale za tym, żeby komuś ją dać i zbudować tego gracza. Myślę, że takim zawodnikiem jest Piotr Zieliński - dodał.





Karolina Potrykus, Polsat Sport