Polscy siatkarze w piątek zagrają z Argentyną w kolejnym meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Transmisja meczu Polska - Argentyna w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

W tym momencie podopieczni Nikoli Grbicia są jedyną niepokonaną drużyną w Chinach, więc to oni będą zdecydowanymi faworytami tego spotkania. Biało-czerwoni notują rekordową serię zwycięstw z rzędu - mają ich już 21. W Xi'an wygrali już z Belgią, Bułgarią, Kanadą i Meksykiem. Po piątkowym meczu zostaną im jeszcze dwa mecze - z Holandią i Chinami.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki wyczyn podopiecznych Michała Winiarskiego! Dwa zwycięstwa w jeden dzień

Argentyńczycy również mają o co grać. Zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli, które nie jest premiowane awansem. Do drugich Kanadyjczyków tracą jeden punkt, więc wiele zależy od nich. Albicelestes, po meczu z Polską, mają jeszcze do rozegrania spotkania z Chinami i Holandią.

Polscy siatkarze prowadzą w grupie C i wiele wskazuje na to, że w Chinach zdobędą przepustki na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Rywalizacja w turnieju toczy się systemem "każdy z każdym". Tylko dwa z ośmiu biorących udział zespołów zdobędą kwalifikacje olimpijską.

Turniej w Chinach jest także wyjątkowy pod kątem liczb - to właśnie tu Polacy śrubują swoje osiągnięcia. Oprócz 21 zwycięstw z rzędu, mogą pochwalić się tym, że od ponad 100 dni nie przegrali żadnego meczu. Co więcej, potyczka z Meksykiem była 50. spotkaniem Grbicia w roli selekcjonera reprezentacji. Jego bilans jest imponujący - wygrał aż 44 a nich.

Transmisja meczu Polska - Argentyna od godz. 9:50 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 9:00.

Rywale reprezentacji Polski siatkarzy w kwalifikacjach olimpijskich Zobacz galerię

Karolina Potrykus, Polsat Sport