Liga Europy: Sporting - Atalanta. Relacja i wynik na żywo

Oba zespoły udanie zainaugurowały zmagania w Lidze Europy. Sporting pokonał na wyjeździe Sturm Graz 2:1, natomiast Atalanta okazała się lepsza u siebie od Rakowa, wygrywając 2:0. Bezpośrednia konfrontacja powinna odpowiedzieć na pytanie, komu będzie bliżej do pierwszego miejsca w grupie. To o tyle istotne, że triumfator uzyska automatyczny awans do 1/8 finału tych rozgrywek, podczas gdy wicelider będzie musiał grać w 1/16 finału.

Jedni i drudzy to wielcy faworyci tej grupy. Piłkarze z Lizbony są w bardzo dobrej formie, o czym świadczy pierwsze miejsce w tabeli ligi portugalskiej z bilansem sześciu zwycięstw i tylko jednego remisu. Z kolei Atalanta plasuje się na szóstej pozycji w Serie A. Ekipa z Bergamo ostatnio zremisowała bezbramkowo u siebie z Juventusem.

Relacja i wynik na żywo meczu Sporting - Atalanta od godz. 18:45 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport