Puchar Europy FIBA: Mincidelice JL Bourg en Bresse - Śląsk Wrocław. Relacja i wynik na żywo

Poprzedni sezon w Pucharze Europy Śląskowi zupełnie się nie udał. Wrocławianie wygrali tylko jeden mecz i byli nie tylko najsłabsi w swojej grupie, ale mieli najgorszy bilans ze wszystkich zespołów startujących w tych rozgrywkach. Lepiej 18-krotni mistrzowie Polski zaprezentowali się rok wcześniej, kiedy zwyciężyli trzy razy, co po wycofaniu ze względu na wojnę w Ukrainie Lokomotiwu Kubań z Rosji, dało ósme miejsce w grupie i awans do play off. W fazie pucharowej, w której rozgrywany był tylko jeden mecz, Śląsk przegrał na wyjeździe z Gran Canarią.

Hiszpanie byli rywalami wrocławian rok temu w grupie i także teraz oba zespoły będą z sobą rywalizować na tym etapie. Poza tym zespół serbskiego trenera Olivera Vidina zmierzy się z Mincidelice JL Bourg en Bresse, a także Buducnost Podgorica (Czarnogóra), Ratiopharm Ulm (Niemcy), Turk Telekom Ankara (Turcja), 7bet-Lietkabelis Poniewież (Litwa), Aris Saloniki (Grecja), Dolomiti Energia Trento (Włochy) i U-BT Cluj-Napoca (Rumunia).

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy zapewnią sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału, a ekipy z miejsc od trzeciego do szóstego zagrają dodatkowe mecze o udział w kolejnej fazie rozgrywek. Ćwierćfinały zostaną rozegrane w formacie jednego spotkania na boisku zespołu wyżej sklasyfikowanego w grupie, a w półfinale i finale rywalizacja będzie się toczyć do trzech zwycięstw.

Relacja i wynik na żywo meczu Mincidelice JL Bourg en Bresse - Śląsk Wrocław od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, PAP