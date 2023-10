Do skandalu doszło podczas meczu Atletico Madryt - Feyenoord Rotterdam w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pseudokibice holenderskiego zespołu wdarli się do loży VIP madryckiego stadionu. Według doniesień hiszpańskiej prasy sześć osób zostało aresztowanych.

W środę 4 października Atletico Madryt stanęło naprzeciwko Feyenoordu Rotterdam na Wanda Metropolitano w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Spotkanie nie rozpoczęło się po myśli gospodarzy, ponieważ już w siódmej minucie do własnej bramki trafił Mario Hermoso. Mimo to podopieczni Diego Simeone wrócili do gry, a pierwsza połowa zakończyła się remisem 2:2.

Szybko po przerwie decydującego gola w tym spotkaniu strzelił Alvaro Morata. Znany hiszpański napastnik tym trafieniem zapewnił ważne zwycięstwo swojemu zespołowi. Atletico obecnie plasuje się na pierwszym miejscu w grupie E największego europejskiego pucharu, natomiast Feyenoord jest trzeci.

Wydarzenia boisko przyćmiło niestety to, co działo się na trybunach obiektu w Madrycie. Jak się okazuje, grupa pseudokibiców zespołu z Rotterdamu wdarła się do loży VIP i rozpoczęła bójkę z przebywającymi tam fanami hiszpańskiego klubu. Według informacji podanych przez portal Relevo pięciu sympatyków Atletico zostało rannych. Jednej osobie złamano nos.

Po kilku minutach awantury na miejscu pojawiła się policja, która zakończyła bójkę. Jak podaje wcześniej wskazane źródło, aresztowano pięciu mężczyzn w przedziale wiekowym od 20 do 52 lat, a także jedną osobę niepełnoletnią.

👊 TENSIÓN entre aficiones en el METROPOLITANO.



🚔 La policía tuvo que intervenir. pic.twitter.com/PUu07BiszJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 5, 2023

AA, Polsat Sport