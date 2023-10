MKS bardzo dobrze wszedł w ten sezon rywalizacji na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Siatkarze ekipy z Będzina mają na swoim koncie już trzy zwycięstwa. Do tej pory pokonali takie zespoły jak: Lechia Tomaszów Mazowiecki, MCKiS Jaworzno oraz BKS Visła Proline Bydgoszcz.

Dobrymi wynikami może pochwalić się również Gwardia. Zawodnicy klubu z siedzibą we Wrocławiu rozegrali do tej pory tylko dwa ligowe starcia w sezonie 2023/2024. Mimo to mają już na swoim koncie sześć punktów. Szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili w spotkaniach z zespołami SMS PZPS Spała i BBTS Bielsko-Biała.

Relacja i wynik na żywo meczu MKS Będzin - Gwardia Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AA, Polsat Sport