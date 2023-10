Aryna Sabelnka odpadła z turnieju w Pekinie. W ćwierćfinale imprezy w Chinach Białorusinkę pokonała Elena Rybakina (5:7, 2:6). Dzięki tej porażce Iga Świątek zmniejszy stratę do pierwszej rakiety świata w rankingu WTA.

Pierwszy set był bardzo wyrównany. Żadna z tenisistek nie była w stanie odskoczyć od rywalki. Rybakina potrafiła jednak dwukrotnie przełamać oponentkę. Dzięki tym dwóm wygranym gemom zawodniczka z Kazachstanu przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę w pierwszej odsłonie.

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz w kolejnej rundzie zmagań w Szanghaju. Dobry mecz polskiego tenisisty

Kolejny set był już jednostronny. Sabalenka nie mogła znaleźć odpowiedzi na bardzo dobrą grę przeciwniczki. Nic zatem dziwnego, że druga część tego pojedynku zakończył się po zaledwie 36 minutach. Liderka światowego rankingu w tej partii wygrała zaledwie dwa gemy, przez co pożegnała się z turniejem.

Warto przypomnieć, że w imprezie w Pekinie udział bierze także Iga Świątek. Polka w piątek 6 października awansowała do półfinału rywalizacji. Jej kolejną przeciwniczką będzie zwyciężczyni tegorocznego US Open - Cori Gauff. Dzięki swojemu występowi w Chinach raszynianka zmniejszy stratę do pierwszej rakiety świata w rankingu WTA.

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina 5:7, 2:6

Polsat Sport