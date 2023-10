Co musi się stać, by polscy siatkarze awansowali na igrzyska olimpijskie? Wszystko może być jasne już w sobotę

Polscy siatkarze są blisko awansu na igrzyska olimpijskie. Co musi się stać, by Biało-Czerwoni zagwarantowali sobie miejsce na imprezie w Paryżu?

Polacy bardzo dobrze prezentowali się podczas swoich dotychczasowych zmagań w Xi'an. Podopieczni Nikoli Grbicia po pięciu meczach mają na swoim koncie komplet zwycięstw i 13 punktów. Nic zatem dziwnego, że plasują się na pierwszym miejscu w swojej grupie i są bardzo blisko awansu na igrzyska olimpijskie.

Co jednak musi się stać, by Biało-Czerwoni zapewnili sobie miejsce na jednej z największych imprez w świecie sportu? Wszystko może rozstrzygnąć się już w sobotę 7 października. To wtedy Biało-Czerwoni zagrają z Holandią. Jeżeli polscy siatkarze wygrają to starcie, to awansują na igrzyska olimpijskie.

Natomiast przy porażce Polaków, o awansie zadecyduje ich niedzielne spotkanie z reprezentacją Chin. Zwycięstwo Polaków będzie jednoznaczne z zapewnieniem sobie miejsce na turnieju w Paryżu. Porażka zawodników Grbicia spowoduje, że kwestię awansu rozstrzygną wyniki pozostałych drużyn rywalizujących w Xi'an.

AA, Polsat Sport