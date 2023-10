Do bardzo interesującego starcia dojdzie w piątek w Fortuna 1 Lidze. Lechia Gdańsk zagra bowiem na własnym stadionie z Górnikiem Łęczna. Relacja i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl.

Lechia w tym sezonie ma swoje problemy. Kibice gdańszczan chcieliby jak najszybszego powrotu do PKO BP Ekstraklasy, ale ta misja może okazać się dla podopiecznych Szymona Grabowskiego niezwykle wymagającym zadaniem. Póki co zespół z województwa pomorskiego zgromadził w swoim dorobku piętnaście punktów, co przekłada się na ósme miejsce w tabeli. Czy w starciu z Górnikiem Luis Fernandez i spółka sięgną po trzy punkty?

Ekipa z Łęcznej może się natomiast pochwalić mianem jedynego niepokonanego zespołu w stawce. Do Gdańska Górnik przyjedzie podtrzymać tą niesamowitą passę. Piłkarze prowadzeni przez Ireneusza Mamrota z pięcioma zwycięstwami i pięcioma remisami na koncie są obecnie wiceliderem Fortuna 1 Ligi.

Relacja i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.