Do spotkania z Wartą piłkarze Korony przystąpią mocno podbudowani ostatnim występem w Mielcu. Kielczanie pokonali Stal (3:2) i po raz pierwszy od dłuższego czasu opuścili strefę spadkową.

- Zwycięstwa zawsze budują. Atmosfera wcześniej w zespole też był dobra, ale takie spotkania jeszcze mocniej cementują drużynę. Na pewno jesteśmy mocniejsi, ale twardo też stąpamy po ziemi. Przed nami jeszcze wiele trudnych spotkań w tej rundzie - nie ukrywał Kuzera.

W starciu ze Stalą swoje pierwsze gole w polskiej ekstraklasie zdobyli Belg Martin Remacle i Jakub Konstantyn. Przełamał się w końcu Jewgienij Szykawka, białoruski napastnik po raz pierwszy w tej rundzie trafił do siatki rywali.

- To na pewno cieszy, te gole przyszły we właściwym momencie, bardzo ich potrzebujemy. Teraz tylko trzeba utrzymać tę pozytywną energię. Cały czas wierzę w umiejętności tych chłopaków, a oni robią wszystko, aby być coraz lepszym. W ostatnim meczu to pokazali, że warto być konsekwentnym i robić swoje - powiedział szkoleniowiec.

Jedyny minus ze spotkania w Mielcu, to kolejny gol w tym sezonie stracony przez Koronę w ostatnich minutach. Padł on po błędzie 20-letniego bramkarza Xaviera Dziekońskiego.

- Analizowaliśmy tę sytuację z trenerem bramkarzy i nie ma co ukrywać, że Xavier powinien zachować się lepiej. Zachęcamy naszych bramkarzy, aby grali odważniej. Ta ich pomoc drużynie nie może się ograniczać tylko do linii bramkowej czy pola bramkowego. Nasz bramkarz chciał pomóc drużynie, ale błąd w obliczeniach kosztował nas stratę bramki. Dobrze, że mieliśmy zaliczkę bramkową i nie straciliśmy przez to punktów - podkreślił trener Korony, który wierzy, że po piątkowym meczu z Wartą jego podopieczni będą w równie dobrych humorach, co po ostatnim spotkaniu.

- Zespół jest dobrze przygotowany i maksymalnie zmobilizowany. Mamy swoje atuty i plan na ten mecz. Naszym największym atutem będzie własne boisko. Kibice są naszym dwunastym zawodnikiem. Zrobimy wszystko, aby wygrać ten pojedynek - zapewnił Kuzera.

Przeciwnikiem kielczan będzie poznańska Warta, która ma tyle samo punktów (12) co Korona. Ostatni raz obie drużyny rywalizowały ze sobą w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu. Pod koniec lutego kielczanie przegrali w Grodzisku Wielkopolskim aż 1:5.

- Tam było dużo rzeczy zawalonych przeze mnie. To, że przegraliśmy tak wysoko, to w dużej mierze moja wina. Ale wierzę, że teraz będziemy dużo lepiej przygotowani i taka sytuacja już się nie powtórzy - powiedział szkoleniowiec, który scharakteryzował grę najbliższego rywala.

- Piłkarze dużo biegają, są mocno zaangażowani w grę. Warta ma dużo atutów, przede wszystkim w grze bezpośredniej. Czeka nas bardzo trudny pojedynek, ale będziemy do niego dobrze przygotowani - zaznaczył Kuzera.

W meczu z poznańską drużyną pod znakiem zapytania stoi występ Dalibora Takaca i Mariusa Briceaga. Nie zagrają natomiast Kyryło Petrow i Adrian Dalmau. Hiszpański napastnik, który w tym sezonie strzelił już cztery bramki (trzy w lidze i jedną w Pucharze Polski) na rozgrzewce przed meczem w Mielcu doznał urazu mięśnia przywodziciela uda.

- To nie jest poważna rzecz, ale przed nami przerwa na reprezentację. Ryzyko pogłębienia urazu jest zbyt duże. Na tym etapie sezonu nie będziemy ryzykować zdrowiem, bo przed nami jeszcze wiele spotkań, w których będziemy z Adriana korzystać - tłumaczył trener Korony.

Relacja na żywo z meczu Korona Kielce - Warta Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godz.18:00.

MC, PAP