Czas na Babilon MMA 40. Po dłuższej przerwie organizacja powraca do kopalni soli w Wieliczce. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku, którego stawką będzie pas mistrzowski w kategorii lekkiej. O to trofeum powalczą Filip Lamparski i Mateusz Makarowski. Transmisja gali Babilon MMA 40 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.