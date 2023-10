Drużyna Michała Winiarskiego o krok od awansu na igrzyska! "Złapaliśmy świeżość i pewność siebie"

W meczu z Czechami siatkarze reprezentacji Niemiec wygrali bardzo pewnie. Rywale jedynie w pierwszej odsłonie dotrzymywali im kroku. Georg Grozer był najlepiej punktującym graczem meczu, wywalczył 14 oczek. Sporo punktów Niemcy dostali po błędach rywali.

– Na początku było trochę emocji. Później, już po pierwszych piłkach, czułem ze zespół prezentuje tę samą formę, jest zjednoczony, idzie w jednym kierunku. Gratulacje dla chłopaków za kolejne, już piąte dobre spotkanie – powiedział dla Polsatu Sport Michał Winiarski.

– W pewnym sensie pracowaliśmy na to całe lato. Mieliśmy ciężką Ligę Narodów, odpadliśmy w mistrzostwach Europy, ale szczególnie ME pokazały, że nasza gra idzie w górę. To, co wypracowaliśmy przez te trzy, cztery miesiące wystarczyło podtrzymać. To była nasza impreza docelowa, siatkarze złapali świeżość i przede wszystkim pewność siebie na boisku. Myślę, że dlatego zagraliśmy pięć równych spotkań – dodał selekcjoner niemieckiej reprezentacji.



Niemcy prowadzą w tabeli grupy A z kompletem punktów. Drugie miejsce z dorobkiem czterech wygranych zajmują Włochy; w piątek pokonali Iran 3:0. W grze o bilet do Paryża pozostają także Brazylijczycy, którzy pokonali 3:1 Kubę. Awans wywalczą dwie czołowe drużyny.

Niemcy – Czechy 3:0 (25:23, 25:18, 25:17).

WYNIKI I TABELE KWALIFIKACJI OLIMPIJSKICH SIATKARZY

RM, Polsat Sport