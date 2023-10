Fortuna 1 Liga: Wisła Kraków - Znicz Pruszków. Relacja i wynik na żywo

Krakowianie, choć nie przegrali w lidze od sierpnia, znajdują się tylko na dziewiątym miejscu w tabeli. Na ich szczęście straty do czołowych drużyn nie są jeszcze duże. Przed startem kolejki wynosiły one dwa punkty do strefy barażowej oraz sześć punktów do miejsca gwarantującego bezpośredni awans.

- Widać jak ta tabela jest spłaszczona i myślę, że to kwestia jednego, dwóch zwycięstw i możemy być zdecydowanie wyżej - powiedział trener "Białej Gwiazdy" Radosław Sobolewski na konferencji prasowej cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Znicz też ma o co grać, bo do Wisły traci zaledwie cztery punkty. Ma też tylko jedno oczko więcej od strefy spadkowej. Przyczyniło się do tego ledwie jedno zwycięstwo w pięciu ostatnich spotkaniach.

jb, Polsat Sport