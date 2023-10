Kolejny piłkarz wypada z kadry Probierza! Schodził ze łzami w oczach

Nie tylko Robert Lewandowski może mówić o sporym pechu i kontuzji, która wyeliminowała go z najbliższych meczów reprezentacji Polski w ramach kwalifikacji do Euro 2024. Jego los podzielił również Tymoteusz Puchacz, który nabawił się urazu podczas piątkowego meczu ligowego w Niemczech.

Dla Puchacza powołanie do reprezentacji przez Michała Probierza to powrót do kadry po ponad rocznej przerwie oraz nagroda za dobre występy w tym sezonie w barwach drugoligowego Kaiserslautern. Były zawodnik Lecha Poznań jest jego podstawowym graczem i wyróżniającą się postacią.

Niestety, podczas piątkowego starcia 2. Bundesligi przeciwko Hannover 96, Polak doznał przykrej kontuzji. Z boiska schodził ze łzami w oczach, a jak dowiedział się portal "Meczyki.pl", ucierpiał jego przywodziciel. To oznacza, że Puchacza na pewno zabraknie na rozpoczynającym się 9 października zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Dramat Tymoteusza Puchacza. Polak musiał zejść z murawy. Na koniec zalał się łzami 😥



Kolejny problem dla Michała Probierza🇵🇱 pic.twitter.com/xCCO5PmdrP — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) October 6, 2023

Przypomnijmy, że wcześniej z kadry "wyleciał" Lewandowski, który doznał kontuzji stawu skokowego podczas meczu z FC Porto w Lidze Mistrzów.

Reprezentacja Polski rozegra w październiku dwa mecze w ramach eliminacji Euro 2024. Najpierw zmierzy się na wyjeździe z Wyspami Owczymi (12.10), a następnie podejmie na PGE Narodowym w Warszawie drużynę Mołdawii (15.10). W tym pierwszym spotkaniu w roli selekcjonera zadebiutuje Probierz. Biało-czerwoni zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.