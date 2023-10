Napoli grozi pozwem wobec producenta zabawki

Nigeryjski napastnik Osimhen to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników Serie A. Do jego sławy przyczynił się m.in. tytuł króla strzelców w zeszłym sezonie ligowym.

"W nawiązaniu do doniesień, które pojawiły się na licznych portalach informacyjnych w internecie, a dotyczących rychłego wprowadzenia na rynek lalki „Cicciobello Bomber” – odwzorowującej cechy gracza Victora Osimhena, ubranej w strój wyraźnie nawiązujący do koszulki pierwszego składu klubu – SSCN precyzuje, że jest to produkt nieoficjalny, na którego powstanie nie została w żaden sposób wydana autoryzacja" - podaje komunikat mistrza Włoch.

W związku z tym klub podjął działania mające na celu ochronę swoich interesów.

Według gazety "Corriere dello Sport" firma Giochi Preziosi w przeszłości sprzedawała zabawkę „Cicciobello D1OS” w osobliwy sposób przypominającą legendę Napoli Diego Maradonę.

RM, PAP