Zwycięstwo i awans Stali do 1. ligi

W sobotę najwięcej punktów dla Stali zdobyli Rafał Karczmarz 13 i Marcin Nowak 12, zaś dla Startu Tim Soerensen 9 i Casper Henriksson 8. Pierwsze spotkanie także padło łupem zespołu ze stolicy Podkarpacia 52:38.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje polski żużlowiec

Rzeszowscy żużlowcy w 2015 roku ścigali się w najwyższej klasie rozgrywkowej. W końcowej tabeli zajęli siódme miejsce, co oznaczało udział w barażach o pozostanie w ekstralidze. Wygrali rywalizację z zespołem z Ostrowa Wielkopolskiego, jednak ze względu na kłopoty finansowe ówczesnego klubu z Rzeszowa dwukrotni mistrzowie Polski nie przystąpili do ekstraligowych rozgrywek. W 2016 roku i w następnych latach (z roczną przerwą) jeździli w pierwszej i drugiej lidze.

Obecnie funkcjonujący w stolicy Podkarpacia zespół żużlowy ma historyczną nazwę Stal, ale klub w którego strukturach działa powstał dopiero w 2022 roku.

"Na 14 lutego 2022 r. datujemy powstanie i formalne zarejestrowanie Spółki Akcyjnej H69 Speedway S.A., choć o pomyśle powstania i przejścia (Rzeszowskiego Towarzystwa Żużlowego - PAP) do jego realizacji mówiono już od dawna. Utworzenie spółki to kolejny z kroków ku budowie profesjonalnego, godnego zaufania i przejrzystego klubu, który w kolejnych latach ma piąć się po szczeblach rozgrywkowych aż do upragnionej jazdy w żużlowej ekstralidze" - można przeczytać na klubowej stronie internetowej.

Fazę zasadniczą tegorocznych rozgrywek Stal zakończyła na pierwszym miejscu. W półfinale play off rywalizowała z Grupą Azoty Unią Tarnów, dwa razy ją pokonując.