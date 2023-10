Dramat Włochów! Mistrzowie świata bez awansu na igrzyska

Przed spotkaniem z Brazylią, Włosi mieli wszystko w swoich rękach. Gdyby wygrali z Canarinhos za trzy punkty, to oni już w niedzielę mogliby cieszyć się z uzyskania kwalifikacji olimpijskiej. W przypadku zwycięstwa po tie-breaku, musieliby liczyć na podział punktów w spotkaniu Kuby z Iranem.

Teraz to oczekiwanie nie ma już jednak żadnego znaczenia. Słabo spisująca się w tym sezonie Brazylia rzutem na taśmę wyrwała im awans. Choć wiele mówi się o tym, że dawni hegomoni to obecnie cień niepokonanej niegdyś reprezentacji, to właśnie oni w najważniejszym momencie sezonu potrafili zebrać się w sobie i przed własną publicznością wywalczyć bilety do Paryża.

Włosi podczas turnieju kwalifikacyjnego przegrali aż trzy spotkania - z Brazylią, Niemcami oraz Kubą.

Mimo porażki w turnieju w Rio de Janeiro istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że Włosi w igrzyskach wystąpią. Według zasad, powinni się oni zakwalifikować dzięki wysokiej pozycji w rankingu FIVB. Oficjalna lista uczestników zostanie jednak ogłoszona dopiero po przyszłorocznej Lidze Narodów, więc Włosi do końca będą musieli dobrze prezentować się w tych rozgrywkach.

Brazylia - Włochy 3:2 (25:23, 23:25, 15:25, 25:17, 15:11)

Karolina Potrykus, Polsat Sport