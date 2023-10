Fantastyczny mecz Polaka! Hat-trick na wagę efektownej wygranej (WIDEO)

Polski napastnik Krzysztof Maciaś skompletował hattrick i poprowadził swój zespół Prince Albert Raiders do wyjazdowego zwycięstwa z Red Deer Rebels 6:2 w lidze WHL. - W trakcie meczu czułem można powiedzieć taki „flow”, coś co popycha do lepszej gry i dokonywania trafniejszych decyzji, ale dopiero po końcowej syrenie zacząłem myśleć o moim indywidualnym występie – ocenił swój występ 19-letni napastnik.