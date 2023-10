Fortuna 1 Liga: Motor Lublin - Miedź Legnica. Relacja i wynik na żywo

Starcie Motoru z Miedzią należy do tych z gatunku "na przełamanie". Lublinianie bowiem jeszcze kilka tygodni temu plasowali się w ścisłej czołówce tabeli zaplecza PKO BP Ekstraklasy i urastali do miana rewelacji rozgrywek. Podopieczni Goncalo Feio ponieśli jednak trzy porażki z rzędu i obecnie znajdują się na dziewiątej lokacie, chociaż do trzeciego miejsca tracą tylko trzy punkty.

Beniaminek Fortuna 1 Ligi w poprzedniej kolejce przegrał na wyjeździe z Arką Gdynia 0:2 i na ligowe zwycięstwa czeka od 3 września.

Dwie lokaty wyżej można dostrzec piłkarzy Miedzi, aczkolwiek legniczanie posiadają tyle samo punktów, co Motor. Drużyna z Dolnego Śląska zremisowała ponad tydzień temu u siebie z Chrobrym Głogów 1:1, ale na zwycięstwo czeka jeszcze dłużej niż lublinianie - od 20 sierpnia!

Oba zespoły powinny zatem wykrzesać z siebie maksimum swoich możliwości, aby przełamać złą passę przed rozpoczynającą się w poniedziałek przerwą reprezentacyjną.

Relacja i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Miedź Legnica od godz. 12:40 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport