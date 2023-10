Turniej kwalifikacji olimpijskich siatkarzy w Tokio za nami! Poznaliśmy dwie reprezentacje, które wystąpią na przyszłorocznych igrzyskach. Sprawdź wyniki i ostateczną tabelę grupy B kwalifikacji siatkarzy do igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

W Tokio rozegrano mecze grupy B kwalifikacji olimpijskich siatkarzy. W imprezie wystąpiły: Japonia, USA, Słowenia, Serbia, Turcja, Tunezja, Egipt oraz Finlandia.



Zobacz także: Tabela polskiej grupy kwalifikacji siatkarzy. Zaskakujący zwrot akcji w ostatniej kolejce

Awans wywalczyły Stany Zjednoczone i Japonia. Historia Japończyków jest podobna do tej, jaka stała się ostatnio udziałem polskich siatkarek. Obie drużyny można uznać za rewelacje obecnego sezonu. Obie wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów, co było dla tych zespołów pierwszym sukcesem w imprezie światowej od wielu lat. Obie ekipy kwalifikacje grały we własnej hali i uzyskały awans z drugiego miejsca – w obu przypadkach za reprezentacją USA.

Japończycy nie uniknęli wpadki – po porażce 2:3 z Egiptem awans stanął pod wielkim znakiem zapytania. Kolejne starcia jednak wygrywali i w przedostatniej kolejce zmierzyli się w bezpośrednim meczu o drugie miejsce ze Słowenią. Pewnie wygrali 3:0 i wywalczyli olimpijskie paszporty.

Pierwsze miejsce w tabeli grupy B zajęła reprezentacja USA. Amerykanie zakończyli turniej w stolicy Japonii z kompletem zwycięstw. Wygrywali pewnie – 3:0 z Egiptem, 3:0 z Finlandią, 3:1 z Turcją, 3:0 z Tunezją, 3:1 ze Słowenią, 3:0 z Serbią. Jedyny punkt stracili w starciu z gospodarzami w ostatniej kolejce, gdy obie ekipy miały już zapewniony awans. Wygrali jednak 3:2 (15:12 w tie-breaku).

Najwięksi przegrani tego turnieju to Słowenia i Serbia, które olimpijskich nadziei będą szukali w rankingu FIVB. Słoweńcy wygrali cztery pierwsze mecze, ale w decydujących starciach ulegli Japonii i USA. Serbowie zajęli dopiero piąte miejsce w tabeli, wyprzedzeni jeszcze przez Turcję.

Turnieje kwalifikacyjne siatkarzy do igrzysk olimpijskich Paryż 2024 rozegrano w dniach 30 września – 8 października. Imprezy odbyły się w Rio de Janeiro (Brazylia), Tokio (Japonia) i Xi’an (Chiny). Awans uzyskały po dwie najlepsze drużyny z każdego z trzech turniejów.

Tabela grupy B kwalifikacji olimpijskich siatkarzy w Tokio:

1. USA 7–0 /20, 21-4/ – awans

2. Japonia 5–2 /16, 19-8/ – awans

3. Słowenia 5–2 /15, 16-8/

4. Turcja 4–3 /11, 13-13/

5. Serbia 3–4 /9, 10-13/

6. Finlandia 2–5 /7, 11-17/

7. Egipt 2–5 /5, 11-19/

8. Tunezja 0–7 /1, 2-21/

/mecze, punkty, sety.

Wyniki meczów turnieju kwalifikacyjnego siatkarzy w Tokio:

2023-09-30: Słowenia – Tunezja 3:0 (25:20, 25:18, 25:21)

2023-09-30: Serbia – Turcja 1:3 (22:25, 25:20, 14:25, 20:25)

2023-09-30: USA – Egipt 3:0 (25:20, 25:16, 25:19)

2023-09-30: Japonia – Finlandia 3:2 (25:17, 25:15, 25:27, 19:25, 15:12)

2023-10-01: Słowenia – Turcja 3:0 (28:26, 30:28, 25:22)

2023-10-01: Serbia – Tunezja 3:0 (25:21, 25:16, 25:21)

2023-10-01: USA – Finlandia 3:0 (25:17, 25:15, 25:17)

2023-10-01: Japonia – Egipt 2:3 (25:14, 25:10, 23:25, 23:25, 13:15)

2023-10-03: Słowenia – Finlandia 3:1 (25:19, 18:25, 25:20, 25:18)

2023-10-03: Serbia – Egipt 3:1 (18:25, 25:19, 25:14, 25:16)

2023-10-03: USA – Turcja 3:1 (25:17, 26:28, 32:30, 25:20)

2023-10-03: Japonia – Tunezja 3:0 (25:14, 25:16, 25:15)

2023-10-04: Słowenia – Egipt 3:1 (23:25, 25:22, 25:17, 25:14)

2023-10-04: Serbia – Finlandia 3:0 (25:21, 25:22, 25:22)

2023-10-04: USA – Tunezja 3:0 (25:11, 25:12, 25:14)

2023-10-04: Japonia – Turcja 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

2023-10-06: Turcja – Finlandia 3:2 (25:22, 25:23, 23:25, 23:25, 15:8)

2023-10-06: Tunezja – Egipt 2:3 (25:15, 25:13, 21:25, 27:29, 9:15)

2023-10-06: USA – Słowenia 3:1 (25:18, 21:25, 25:20, 25:18)

2023-10-06: Japonia – Serbia 3:0 (25:17, 25:14, 25:22)

2023-10-07: Turcja – Egipt 3:1 (25:21, 25:18, 20:25, 25:23)

2023-10-07: Tunezja – Finlandia 0:3 (19:25, 23:25, 15:25)

2023-10-07: USA – Serbia 3:0 (25:18, 25:18, 25:17)

2023-10-07: Japonia – Słowenia 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

2023-10-08: Egipt – Finlandia 2:3 (12:25, 25:20, 25:20, 22:25, 13:15)

2023-10-08: Turcja – Tunezja 3:0 (25:13, 25:22, 29:27)

2023-10-08: Słowenia – Serbia 3:0 (25:22, 25:23, 25:21)

2023-10-08: Japonia – USA 2:3 (19:25, 25:22, 25:19, 23:25, 12:15).

WYNIKI I TABELE KWALIFIKACJI OLIMPIJSKICH SIATKARZY

RM, Polsat Sport