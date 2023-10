Jak wynika z komunikatu "obie strony rozstały się za obopólnym porozumieniem".

37-letni Rooney przyznał, że powodem jego decyzji jest fakt, że zespół stracił szansę awansu do fazy play off ligi MLS.

- To właściwy moment. Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby doprowadzić ten klub do fazy play off. Nie udało się, jestem za to odpowiedzialny, nie wykonałem postawionego mi zadania - powiedział Rooney.

Klich jest zawodnikiem zespołu z Waszyngtonu od stycznia 2023. Były piłkarz Leeds United podpisał dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia do 2025 roku.

Rooney prowadził DC United od lipca 2022. Wcześniej jako zawodnik występował w Manchesterze United w angielskiej Premier League w latach 2004-2017. Jest najlepszym strzelcem w historii klubu. Jest także czołowym strzelcem reprezentacji Anglii - wystąpił w 120 meczach, w których strzelił 53 bramki.

Od 2020 roku pracował jako trener w angielskim klubie Derby County, zrezygnował w czerwcu 2022 z powodu słabych wyników. Zespół nie utrzymał się w Championship (drugi poziom rozgrywek).

MC, PAP