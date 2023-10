Ostra reakcja Juventusu ws. Pogby. Klub drastycznie obciął piłkarzowi pensję

Mistrz świata z 2018 roku, 91-krotny reprezentant Francji jest zawieszony od 11 września, ponieważ badanie wykazało, że zażywał testosteron. Próbkę pobrano od niego 20 sierpnia, po meczu z Udinese w 1. kolejce włoskiej ekstraklasy. To spotkanie Pogba oglądał z ławki rezerwowych.

Próbka B również dała wynik pozytywny. Jak relacjonuje AFP, jeśli Francuz udowodni, że nie przyjął zabronionej substancji celowo, zostanie prawdopodobnie zdyskwalifikowany na dwa lata. W przeciwnym razie może zostać wykluczony z gry na cztery lata.

Już teraz zawodnik został natomiast zawieszony przez Juventus. Pogba nie ma prawa trenować w klubowym ośrodku, a włodarze analizują prawną możliwość rozwiązania z nim kontraktu. Na razie podjęli zaś decyzję o drastycznej obniżce pensji pomocnika.

Jak donosi "Actu Foot", obecnie Francuz zarabia dwa tysiące euro miesięcznie. To przepaść w porównaniu do tego, na co sportowiec mógł liczyć do tej pory - osiem milionów euro netto za sezon.

Jego obecna gaża to minimalna kwota dla zawodowego piłkarza, ustalona odgórnie przez Włoską Federację Sportową.

