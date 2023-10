Niepokonana w tym sezonie na własnym boisku Jagiellonia w niedzielę zagra w Krakowie z Cracovią. Szkoleniowiec białostoczan Adrian Siemieniec przyznaje, że skala trudności gry na wyjazdach jest dużo wyższa. Zaznacza jednak, że wygrana na obcym terenie to nie jest misja niewykonalna. Relacja na żywo z meczu Cracovia - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl.

Po emocjonującym spotkaniu w minionej kolejce Jagiellonia wygrała w Białymstoku z Legią i przedłużyła do pięciu serię domowych wygranych w tym sezonie. Na wyjazdach było już gorzej, bo w czterech spotkaniach zdobyła cztery punkty.

Po dziesięciu kolejkach piłkarskiej ekstraklasy białostoczanie zajmują 4. miejsce. Mają jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Lechem. W niedzielę ich przeciwnikiem będzie ósma w tabeli Cracovia; oba zespoły dzieli sześć punktów.

- Nasza statystyka w meczach domowych świadczy o tym, że czujemy się tutaj mocni i na pewno z tego się cieszymy (...). Zależy nam, aby zdobywać punkty co tydzień, ale - w mojej ocenie - ciężar meczów wyjazdowych, ich skala trudności jest wyższa, choć to nie jest misja niewykonalna - mówił Siemieniec w czwartek na konferencji prasowej.

- Rywal inaczej funkcjonuje u siebie, na stadionie który zna, przed publicznością, która go wspiera. Tutaj jest wiele składowych i nie wysuwałbym zbyt daleko idących wniosków. My do każdego meczu przygotowujemy się tak samo. Niemniej, aby sięgnąć po punkty musimy mocno się napracować, bo przecież rywal niczego nam nie odda za darmo. Wierzę jednak, że z upływem czasu będziemy na wyjazdach punktować równie dobrze, jak u siebie - dodał szkoleniowiec białostoczan.

Cracovię opisał jako zespół nieprzewidywalny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. - Z pewnością jej atutem jest organizacja w defensywie. Ma dużo siły fizycznej, sporo argumentów w defensywie, posiada niezły i kreatywny środek pola, a przede wszystkim parę szybkich i silnych napastników, którzy dobrze czują się w pojedynkach - powiedział.

W Jagiellonii nie ma absencji kartkowych, po meczu z Legią nikt nie był kontuzjowany, ale - jak zastrzegł Siemieniec - do meczu zespół ma jeszcze kilka treningów przed sobą.

MC, PAP