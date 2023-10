Premier League: Arsenal - Manchester City. Relacja i wynik na żywo

Manchester City po sensacyjnej porażce w poprzedniej kolejce Premier League z Wolverhampton, potrzebuje wygranej w niedzielnym hicie 8. kolejki, aby odzyskać fotel lidera. Chrapkę na to samo ma trzeci w tabeli Arsenal. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Wydawało się, że rozpędzona maszyna Manchesteru City długo nie zazna goryczy porażki, a jeżeli już nastąpi ten moment, to w konfrontacji z którymś z potentatów. Tymczasem podopieczni Pepa Guardioli po sześciu zwycięstwach z rzędu w Premier League, ulegli w poprzedniej kolejce na wyjeździe Wolverhampton 1:2.

Wpadkę mistrzów Anglii wykorzystał Tottenham, który obecnie jest liderem tabeli z dwoma punktami przewagi nad "The Citizens". Ci jednak mogą odzyskać prowadzenie, ale pod warunkiem, że w niedzielny wieczór pokonają Arsenal. Co ciekawe, "Kanonierzy" plasują się tuż za wspomnianą dwójką z punktem straty do City i trzema "oczkami" mniej od "Kogutów".

Stawka meczu jest zatem olbrzymia. Oba zespoły przystąpią do konfrontacji po występach w Lidze Mistrzów. Obrońcy Pucharu Europy wygrali na wyjeździe z RB Lipsk 3:1, natomiast Arsenal przegrał we Francji z RC Lens 1:2.

Oba zespoły grały już ze sobą w tym sezonie w meczu o Tarczę Wspólnoty. Na Wembley Stadium w Londynie lepszy po rzutach karnych okazał się Arsenal. W poprzednim sezonie ekipa Mikaela Artety dwukrotnie jednak musiała uznać wyższość City w Premier League - u siebie 1:3 oraz na Etihad Stadium 1:4.



KN, Polsat Sport