UEFA przełożyła mecze międzynarodowe w Izraelu

W związku z bardzo napiętą sytuacją w Izraelu UEFA przełożyła wszystkie międzynarodowe mecze piłkarskie zaplanowane w tym kraju w najbliższych tygodniach - poinformowano w niedzielę. Dotyczy to m.in. spotkań eliminacji mistrzostw Europy seniorskich drużyn oraz do lat 21.

"W świetle obecnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem (...) UEFA podjęła decyzję o przełożeniu wszystkich meczów zaplanowanych w Izraelu na najbliższe kilka tygodni, a nowe daty zostaną potwierdzone w odpowiednim czasie" - przekazano w komunikacie organu zarządzającego europejskim futbolem.

Jak wyszczególniono, chodzi m.in. o zaplanowany na 12 października mecz kwalifikacji Euro 2024 Izrael - Szwajcaria, a także dwa październikowe spotkania eliminacji mistrzostw Europy do lat 21: Izrael - Estonia oraz Izrael - Niemcy (w tej grupie w rywalizacji młodzieżowców występuje również Polska).

Decyzja UEFA obejmuje też miniturniej eliminacyjny do ME do lat 17 z udziałem Izraela, Belgii, Gibraltaru i Walii, który miał odbyć się w dniach 11-17 października.

Jednocześnie podkreślono, że "UEFA zastrzega sobie jeszcze kilka dni na ocenę, czy mecz eliminacji Euro 2024 Kosowo – Izrael może odbyć się w pierwotnie planowanym terminie 15 października, czy też wymaga przełożenia".

"UEFA będzie w dalszym ciągu uważnie monitorować sytuację i pozostanie w kontakcie ze wszystkimi zaangażowanymi drużynami przed podjęciem decyzji o nowych terminach i potencjalnych zmianach w innych nadchodzących spotkaniach" - dodano w komunikacie.

W sobotę palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas zaatakowała Izrael. W walkach po obu stronach zginęło co najmniej kilkaset osób. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa w nocy z soboty na niedzielę zdecydował, że kraj oficjalnie jest w stanie wojny.

MC, PAP