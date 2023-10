Giroud doceniony jako bramkarz! Jest reakcja klubu

AC Milan rozpoczął sprzedaż koszulek bramkarskich z nazwiskiem Oliviera Giroud, napastnika, który wszedł do bramki na ostatnie minuty sobotniego meczu ligowego z Genoą i uratował gościom wygraną 1:0. Na stronie "Rossonerich" wizerunek Francuza umieszczono wśród golkiperów.

W doliczonym przez sędziego czasie drugiej połowy spotkania w Genui bramkarz Milanu Mike Maignan został ukarany czerwoną kartką za faul poza polem karnym, a ponieważ goście wykorzystali już wszystkie zmiany, między słupkami musiał stanąć zawodnik z pola i wybór padł na Giroud.

ZOBACZ TAKŻE: Kibice SSC Napoli wściekli po porażce. Domagają się zwolnienia trenera. Dwóch kandydatów

Doświadczonemu francuskiemu napastnikowi najpierw dopisało szczęście, gdyż z podyktowanego za faul Maignana rzutu wolnego Islandczyk Albert Gudmundsson trafił w poprzeczkę. Później dwukrotnie udanie interweniował, czym uchronił swój zespół od straty co najmniej dwóch punktów.

"Olivier Giroud swoim odważnym występem w bramce przeszedł do historii klubu" - napisał Milan na swojej stronie internetowej, i by docenić wysiłek napastnika przeniósł go w oficjalnym składzie zespołu na pozycję... bramkarza.

Jak przekazano, klub przygotował też limitowaną wersję koszulki bramkarskiej z nazwiskiem Giroud. W poniedziałek w pewnym momencie sprzedaż musiano wstrzymać, gdyż liczba zamówień przekroczyła oczekiwaną wartość.

AC Milan z dorobkiem 21 punktów prowadzi w tabeli Serie A po ośmiu kolejkach rozgrywek.

KP, PAP