Ostatnie starcie przed finałem 8. edycji „Ninja Warrior Polska”! Na torze tancerz Michał Danilczuk!

Ostatnie starcie przed finałem! O cztery wolne miejsca będą walczyć ludzie uzależnieni od szybkości, wysokości, niemożliwych skoków i adrenaliny, czyli najlepsi parkourowcy w Polsce. Wśród szybkich, sprytnych i zwinnych zobaczymy także Michała Danilczuka, mistrza tańca, znanego m.in. z programu „Taniec z gwiazdami”. To on w ostatniej edycji show brawurowo doprowadził Jacka Jelonka do finału. Czy jego odwaga i gibkość w ruchach doprowadzą go na szczyt do Jurasów? A może ma szansę na finał?

Michał Danilczuk podszedł do zadania profesjonalnie i przygotowywał się do startu na torze Ninja Warrior Polska u jednego z najlepszych zawodników tej dyscypliny, Roberta Bandosza. Trener ninja był pod wrażeniem talentu Michała, który w mgnieniu oka chwytał wszelkie wskazówki i z wielką łatwością pokonywał trudne przeszkody w centrum treningowym. Czy to samo zrobi na torze programu?

Na pewno pomoże doping kibiców! Szczególnie, że wśród nich pojawi się brat Michała kierowca rajdowy Paweł Danilczuk, który również połknął ninja bakcyla! Być może w ramie w ramie z bratem stanie na torze w kolejnym sezonie?



Ludzie uzależnieni od szybkości, wysokości, niemożliwych skoków i adrenaliny - tacy są zawodnicy tego odcinka! Wśród nich najlepsi parkourowcy w Polsce i sportowcy innych dyscyplin. Niektórych znamy już z poprzednich edycji:

- Mateusz Karbowy – 25-letni strażak z Żar. Znamy go z 1,2,4,6 i 7 edycji, przy czym 3 razy w finale. Trenuje Street Workout od 8 lat i od 4. biegi Ninja. Wcześniej zajmował się parkourem i i lekkoatletyką.Jego popisowy numer z którego jest znany, to stanie na jednej ręce na bujanej linie typu slackline zawieszonej dwa metry nad ziemią. Zrobił to jako jedyny w Polsce.

- Wiktor Wójcik – 33-latek z Tomaszowa Mazowieckiego. Wiedzieliśmy go z finale 2,4,5,6 i 7 edycji. Od 4 lat trenuje biegi przeszkodowe oraz startuje w zawodach ninja. Wcześniej pochłaniało go łyżwiarstwo szybkie. Interesuje się motocyklami i autami terenowymi.

- Patryk Raszkowski – trener i filmowiec z Kalisza. Ma 36 lat i bogatą karierę sportową. Od 24 lat trenuje parkour, akrobatykę, sporty siłowe i kaskaderkę. Prowadzi wraz z ekipą kanał na Youtube- Arte Crew, gdzie wstawia filmy z wyczynów akrobatycznych/ parkour. Na torze Ninja stanie już czwarty raz. Dwa razy udało mu się dojść do samego finału.

Oglądaj Ninja Warrior Polska w każdy wtorek o godz. 20:05 tylko w Polsacie!

Polecamy ściągnięcie bezpłatnej aplikacji Ninja Warrior Polska. Znajdziecie w niej wszystkie przejścia w całości, dodatkowe materiały wideo, sondy, quizy i konkursy, w których można wygrać oryginalne gadżety z logo Ninja Warrior Polska. Aplikacja do ściągnięcia w sklepach GooglePlay i AppStore lub przez kod QR.

KN, Informacja prasowa