Rajdowe MŚ. Runda w Polsce w przyszłorocznym kalendarzu

Rajd Polski to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych w kraju. Pierwsza edycja miała miejsce w 1921 roku, co czyni go drugą najstarszą, po Rajdzie Monte Carlo, imprezą na świecie. Poprzednio impreza była rundą MŚ w 2017 roku, a w ostatnich latach był zaliczany do klasyfikacji mistrzostw Europy.

"Prawie połowa naszych przychodów pochodzi zza granicy, dlatego konsekwentnie angażujemy się w projekty motorsportowe, które gwarantują nam dotarcie do milionów kibiców, efektywnie wzmacniają globalną rozpoznawalność marki Orlen i przez to wspierają biznes. Od pięciu lat jesteśmy obecni w padoku Formuły 1. Współpracujemy z mistrzami motorsportu na czele z Robertem Kubicą i Bartoszem Zmarzlikiem. Orlen 80. Rajd Polski w kalendarzu mistrzostw świata to nie tylko gwarancja promocji marki w kraju, ale też skuteczne narzędzie do budowy rozpoznawalności na rynkach zagranicznych" – powiedział prezes zarządu koncernu Daniel Obajtek na konferencji prasowej w Warszawie.

Prezes PZMot Michał Sikora nie ukrywał, że celem związku był powrót Rajdu Polski do cyklu mistrzostw świata.

"To dla nas powód do radości i dumy, że te starania powiodły się dzięki organizacji rajdu na najwyższym poziomie, potwierdzonej w raportach FIA, a także bardzo dobrej współpracy z Orlen S.A, naszym sponsorem tytularnym i niezawodnym, wieloletnim partnerem. Zawsze możemy również liczyć na nieocenioną pomoc ze strony Mikołajek, które goszczą rajd już od 2006 roku i pokazują wyjątkowe umiejętności przy organizacji wielkich imprez sportowych. Awans rajdu do cyklu WRC to z pewnością spełnienie marzeń kibiców, którzy jak zawsze zapełnią przygotowane dla nich bezpieczne strefy do podziwiania nieprzeciętnych umiejętności takich gwiazd, jak Kalle Rovanpera, Sebastien Ogier, Ott Tanak, Thierry Neuville czy Elfyn Evans, ale również polskiej rajdowej czołówki. Trwają już intensywne prace nad 80., jubileuszową edycją rajdu, który dla wszystkich będzie wyjątkowym wydarzeniem sportowym" - podkreślił Sikora.

Rajd Polski będzie w przyszłym sezonie rozegrany po raz 80. Rundą mistrzostw świata z bazą w Krakowie został po raz pierwszy na inaugurację cyklu WRC w 1973 roku. Od blisko dwóch dekad trasa klasyka przebiega po szutrowych odcinkach specjalnych na Pojezierzu Mazurskim, a bazą są Mikołajki.

Na mazurskich szutrach nie zabraknie kierowców Orlen Teamu - Kajetana Kajetanowicza i Mikołaja Marczyka. Do udziału w "święcie motorsportu" wszystkich kibiców zaprosił inny członek tej grupy - Robert Kubica.

"Myślę, że jest to informacja, na którą czekał każdy fan rajdów w Polsce i nie tylko. Po raz kolejny czołowi kierowcy mistrzostw świata zaprezentują swoje umiejętności na trasach wokół Mikołajek, trasach które bardzo lubiłem w czasach, gdy sam startowałem. Jest tu świetna atmosfera. Polscy kibice są niesamowici. To dlatego nie mogę się już doczekać tej imprezy. Pokażmy, że zasługuje ona na to, by gościć w kalendarzu WRC" - przekazał jedyny polski kierowca w historii Formuły 1.

Ogłoszenie przez Światową Radę Sportu Motorowego FIA (FIA WMSC) przyszłorocznego kalendarza mistrzowskiego cyklu, z rundą w Polsce, spodziewane jest 19 października.

KN, PAP