Siatkarze STS Olimpii Sulęcin nie mogą zaliczyć początku tego sezonu do udanych. Nie wygrali żadnego meczu, nie mają na koncie ani jednego punktu. Wobec tego nie dziwi fakt, że zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Podopieczni Konrada Copa muszą wziąć się do pracy, jeśli chcą myśleć o dobrym wyniku i awansie do fazy play-off.

Avia Świdnik plasuje się w środku tabeli, na ósmym miejscu. W ostatnim meczu bez problemów pokonała siatkarzy MKST Astry Nowa Sól 3:0. W zeszłym sezonie w ćwierćfinale TAURON 1 Ligi ulegli zespołowi Norwida Częstochowa, który później awansował do Plusligi.

Relacja i wynik na żywo meczu STS Olimpia Sulęcin - PZL Leonardo Avia Świdnik na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Karolina Potrykus, Polsat Sport