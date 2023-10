Siatkarki ŁKS-u to aktualne mistrzynie Polski i to one są faworytkami w derbach Łodzi. Interesująco zapowiada się starcie ich liderki Valentiny Diouf z nowym nabytkiem Grot Budowlanych Łódź, Aną Bjelicą. Zawodniczka ta wśród swoich licznych sukcesów może wymienić dwukrotne mistrzostwo świata i brązowy medal igrzysk olimpijskich.

ZOBACZ TAKŻE: Tego nie było od 16 lat! Wielki sukces polskiej siatkówki

Mimo teoretycznie mniejszych szans, Budowlane na pewno nie odpuszczą. Tak jak nie odpuściły w zeszłym sezonie, kiedy po bolesnej porażce z Developresem BELLA DOLINA Rzeszów w półfinale TAURON Ligi, podniosły się i zdobyły brązowe medale, nie dając szans zespołowi BKS Bostik Bielsko-Biała.

W ostatnich pięciu spotkaniach tych drużyn lepsze okazały się zawodniczki ŁKS-u. Jak będzie tym razem, dowiemy się już w poniedziałek wieczorem.

Relacja i wynik na żywo meczu Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Karolina Potrykus