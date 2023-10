Legenda sportu gościem honorowym igrzysk

Dziewięciokrotny mistrz olimpijski Amerykanin Carl Lewis będzie gościem honorowym Igrzysk Panamerykańskich rozpoczynających się 20 października w Chile. "Jestem podekscytowany podróżą do Santiago na igrzyska, bo właśnie w tych zawodach rozpoczynałem przed laty karierę" - powiedział lekkoatleta.

Lewis debiutował w Igrzyskach Panamerykańskich w 1979 roku w San Juan w stolicy Portoryko. Wówczas zdobył brązowy medal w skoku w dal. Wystąpił też w tej imprezie w 1987 r. w Indianapolis. Wywalczył wówczas złoto w skoku w dal i w amerykańskiej sztafecie 4x400 m.

Obecnie 62-letni multimedalista światowych zawodów został zaproszony do Santiago przez Nevena Illica, prezydenta Igrzysk Panamerykańskich i członka MKOl.

- Igrzyska Panamerykańskie były moim debiutem międzynarodowym. Jestem więc podekscytowany. Spodziewam się wielkiego wydarzenia i wspaniałych chwil. Do zobaczenia wkrótce - powiedział Lewis.

ZOBACZ TAKŻE: Zwrot w sprawie Oscara Pistoriusa! Czy wyjdzie na wolność?

Lewis to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych lekkoatletów globu. Na igrzyskach w Los Angeles skopiował wyczyn rodaka - Jessiego Owensa z 1936 roku, wygrywając biegi na 100 i 200 m, wziął także udział w zwycięskiej sztafecie 4x100 m i zwyciężył w skoku w dal.

Podczas olimpiady w Seulu cztery lata później miał już niezwykle groźnego rywala - Bena Johnsona. Po biegu na 100 metrów Lewis cieszył się tylko ze srebra. Jednak szybko wyszło na jaw, że Kanadyjczyk był na dopingu, a złoto przyznano Amerykaninowi. Lewis ponownie wygrał skok w dal, a na 200 m był drugi. Kolejny występ, w Barcelonie w 1992 r., przyniósł mu dwa triumfy: w sztafecie 4x100 m oraz - po raz trzeci - w skoku w dal.

Lekkoatleta nazywany w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku "dziadkiem" ze względu na swój wiek zadziwił wszystkich na igrzyskach w Atlancie (1996). Miał wówczas 35 lat, a mimo to wygrał olimpijski konkurs skoku w dal. Uczynił to po raz czwarty z rzędu i przeszedł do historii jako jedna z trzech osób, które mogą pochwalić się podobnym wyczynem.

Igrzyska Panamerykańskie będą rozgrywane w Chile w dniach 20 października - 5 listopada.

KP, PAP