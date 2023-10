Jeden z najlepszych zawodników w złotej drużynie, Norbert Huber, zdradził, co było kluczem do sukcesu kadry w tym sezonie.

- Każdy z nas przyłożył do tego jakąś cegiełkę, która w końcowym rozrachunku dała nam to, że mogliśmy w każdym turnieju odnosić sukces. Każde następne zwycięstwo nas napędzało, a każdy następny dzień był dla nas takim momentem, gdzie czuliśmy się w swoim towarzystwie bardzo dobrze. Celebrowaliśmy każdy taki dzień na swój sposób i każdy z nich był inny - powiedział Huber.

Sezon reprezentacyjny obfitował w wiele pozytywnych emocji oraz sukcesów. Tylko w tym roku Biało-Czerwoni zwyciężyli w Lidze Narodów, wygrali mistrzostwa Europy oraz - na sam koniec - w świetnym stylu zakwalifikowali się do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. To jednak nie to najbardziej utkwiło w głowie naszego środkowego.

- Jedno wspomnienie z tego sezonu? Wydaje mi się, że jakieś pozasportowe spotkanie, albo wiele takich, które mieliśmy okazję mieć. To były momenty, które nas bardzo napędzały. Oprócz tego, że wygrywaliśmy, to ten czas pozaboiskowy był na wagę złota - stwierdził.

Po tym niezwykle intensywnym sezonie siatkarze nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już 20 października startuje bowiem Plusliga, w której znaczna część kadrowiczów występuje. Jastrzębski Węgiel, którego nowym nabytkiem jest właśnie Huber, uda się na Opolszczyznę, by tam walczyć o pierwsze punkty w sezonie.

- Pierwszy mecz gramy w piątek w Nysie. Bardzo ciekawe rozpoczęcie sezonu na trudnym terenie. Liczę, że hala będzie pełna i przyjdzie bardzo wielu kibiców, którzy będą dopingować miejscowy zespół. Liczę też, że przyjedzie wielu kibiców z Jastrzębia. Na pewno to będzie ciężki mecz, ale myślę, że to będzie bardzo fajne spotkanie, żywiołowa atmosfera. Zrobimy wszystko, aby Jastrzębski Węgiel wygrał inauguracyjny mecz w sezonie 2023/2024 - zakończył.

Karolina Potrykus, Polsat Sport