Przemysław Frankowski: Wiele zawdzięczam trenerowi Probierzowi

Piłkarz reprezentacji Polski Przemysław Frankowski przyznał, że wiele zawdzięcza nowemu selekcjonerowi Michałowi Probierzowi. "To, gdzie obecnie jestem, to również jego zasługa" - dodał. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów eliminacji Euro 2024 z Wyspami Owczymi i Mołdawią.