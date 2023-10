Selekcjoner ostro o kadrowiczach: Nie chce im się grać ani trenować

Leo Gudas, selekcjoner hokejowej reprezentacji Kuwejtu, w ostrych słowach wypowiedział się na temat swoich podopiecznych. Zdaniem czeskiego szkoleniowca, tamtejszym zawodnikom daleko do profesjonalnego podejścia do sportu.

Gudas, brązowy medalista olimpijski z Albertville z 1992 roku, ostatni sezon spędził w wyjątkowo egzotycznym z hokejowego punktu widzenia kraju. 58-latek zdecydował się bowiem przyjąć ofertę z... Kuwejtu.

ZOBACZ TAKŻE: Zawodnik ligi rosyjskiej o zakazie gry w kadrze: Ta decyzja jest głupia!

- Szukałem pracy i byłem już praktycznie zdecydowany na wyjazd do Niemiec, gdzie miałem szkolić drużyny juniorskie w jednym z klubów, ale w ostatniej chwili pojawiła się oferta z Kuwejtu. Na początku myślałem, że to jakiś żart, ale okazało się, iż propozycja była całkowicie poważna. Podjąłem się tego wyzwania - powiedział w programie "Priklep".

Szkoleniowiec podkreślił, że choć wyjazd był dla niego bardzo korzystny ze względów finansowych, sportowo okazał się prawdziwym koszmarem.

- W czteromilionowym kraju jest tylko jeden stadion hokejowy, z którego korzysta pięć zespołów. Nie to jest jednak najgorsze. Bardzo trudno mi było przystosować się do ich kultury, do ich charakterów. Oni tak naprawdę w ogóle nie interesują się hokejem. Nie chce im się ani grać, ani trenować. Problemem było dla nich nawet przychodzenie na zajęcia, a na finał ligi jedna z drużyn przyjechała w zaledwie siedmioosobowym składzie - dodał Gudas.

Czeski trener zapowiedział nawet, że jeśli nic się nie zmieni nie przedłuży kontraktu z kuwejcką federacją. Gudasowi marzy się powrót do ojczyzny i spokojna praca aż do emerytury w którymś z tamtejszych klubów.

RI, Polsat Sport