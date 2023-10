Turniej eliminacyjny do mistrzostw świata. Najlepsi pojadą do Bangkoku

Tegoroczne mistrzostwa świata po raz pierwszy odbędą się poza granicami Europy. Miejscem wydarzenia będzie Bangkok – stolica Tajlandii. W ramach eliminacji zostanie zorganizowany jeden turniej, a zwycięzcy otrzymają powołania do reprezentacji Polski.

Na najważniejszy turniej w roku zakwalifikuje się tylko garstka najlepszych, którzy będą reprezentować nasz kraj i walczyć o medale. Jak w każdym sporcie, w teqballu również jest lista faworytów oraz grupa czarnych koni, która może sprawić niespodziankę. O tym, kto zapewni sobie wyjazd do Tajlandii zadecyduje 3-dniowy turniej, który zostanie rozegrany w dniach 13, 14 i 15 października w Centrum Sportu w Błoniu – oficjalnym ośrodku przygotowawczym Polskiego Związku Teqball.

ZOBACZ TAKŻE: Eden Hazard zakończył zawodową karierę

Po ubiegłorocznych sukcesach podczas Igrzysk Europejskich na których zdobyliśmy 4 medale (1 srebrny i 3 brązowe), zainteresowanie teqballem w naszym kraju stale rośnie. Pojawia się coraz więcej zawodniczek i zawodników, którzy chcą reprezentować Polskę na najważniejszych imprezach. Liderzy oficjalnego rankingu muszą dbać o formę i nieustannie się szkolić, żeby nie pozostać w tyle. To wszystko gwarantuje niesamowite emocje i wysoki poziom na zbliżającym się turnieju. Wszak Polska to jeden z najwyżej sklasyfikowanych krajów w światowej hierarchii teqballu. Można zatem spodziewać się, że poziom sportowy będzie bardzo wysoki.



W Błoniu gra toczyć będzie się na 3 stołach, a sam turniej rozegrany zostanie we wszystkich 5 kategoriach. Jeden gracz będzie mógł wystąpić w maksymalnie dwóch formułach. Skład reprezentacji Polski może wynieść od 4 do 8 osób. W poprzednich edycjach mistrzostw świata Polska zdobyła w sumie 6 medali, jednak nigdy złotego. Szansa na poprawę tego wyniku pojawi się już na przełomie listopada i grudnia na kontynencie azjatyckim.

Wstęp na halę jest darmowy. Na obiekcie znajduje się także basen, strefa lunchowa oraz zewnętrzne boisko do teqballu. To zatem doskonała okazja do spędzenia całego dnia z rodziną oraz spróbowania swoich sił w tym wyjątkowym sporcie. Projekt turnieju kwalifikacyjnego jest współfinansowany z funduszy Gminy Błonie oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Informacja prasowa