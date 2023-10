Ważne zwycięstwo polskich siatkarzy! Grają dalej w mistrzostwach świata

Piotr Kantor i Jakub Zdybek pokonali we wtorek australijską parą Mark Nicolaidis - Izac Carracher 2:0 (21:17, 21:17) w meczu o awans do fazy play off mistrzostw świata w siatkówce plażowej, które odbywają się w Meksyku. To trzecia polska para, która wystąpi na tym etapie turnieju.