Wiemy, z kim zagrają siatkarze plażowi w mistrzostwach świata w siatkówce plażowej

Piotr Kantor i Jakub Zdybek zagrają we wtorek wieczorem z australijską parą Mark Nicolaidis - Izac Carracher w barażu o awans do fazy play off mistrzostw świata w siatkówce plażowej. Z kolei Bartosz Łosiak i Michał Bryl zakończyli w poniedziałek fazę grupową z kompletem zwycięstw i awansowali bezpośrednio do 1/16 finału. W środę zmierzą się z Norwegami Hendrikiem Molem i Mathiasem Berntsenem.

Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz rozegrają swój mecz barażowy dopiero w czwartek nad ranem czasu polskiego. Ich przeciwniczkami będą Szwajcarki Tanja Huberli i Nina Brunner. Obie polskie pary zajęły w swoich grupach trzecie miejsca. Zwycięzcy turnieju, który potrwa do 15 października, zdobędą bezpośrednią kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu dla swojego kraju.

KP, PAP